Schwerer Unfall im Landkreis Barnim: Ein Auto prallt nach einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein gegen einen Baum und geht in Flammen auf. Die Person im Wagen kann nur noch tot geborgen werden.

Werneuchen - Ein Auto ist bei Werneuchen (Landkreis Barnim) mit einem Wildschwein und einem Baum zusammengestoßen und in Flammen aufgegangen. Für die Person in dem Wagen kam am späten Montagabend jede Hilfe zu spät - sie konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Noch ist unklar, um wen es sich bei der toten Person handelt.

Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen auf der B168 unterwegs, als er mit dem Wildschwein kollidierte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Böschung und gegen den Baum. Der Wagen brannte vollständig aus. Das Wildschwein kam den Angaben zufolge bei dem Unfall ebenfalls ums Leben.