Der Pkw-Fahrer ist schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Salzatal - Bei einer Kollision mit einem Traktor hat sich ein Autofahrer in Salzatal (Saalekreis) schwer verletzt. Laut Polizeiangaben musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall soll sich am Morgen gegen kurz nach 4.00 Uhr auf der Landstraße 159 ereignet haben. Die Polizei sperrte die Straße während der Unfallaufnahme.