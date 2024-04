Auto in Seifhennersdorf gestohlen und in Tschechien gestoppt

Seifhennersdorf - Unbekannte haben am frühen Morgen des Ostersonntag ein teures Auto in Seifhennersdorf im Südosten Sachsens gestohlen. Dank der Aufmerksamkeit eines Angehörigen des Besitzers und grenzüberschreitender Teamarbeit der Polizei konnte der Wagen wenig später in Tschechien sichergestellt werden, wie die Polizeidirektion Görlitz am Ostermontag mitteilte.

Ein Angehöriger des Eigentümers habe den Diebstahl bemerkt, eine Streife der tschechischen Kollegen Polizei dann den Pkw bei Liberec aufgespürt und angehalten. Der Fahrer flüchtete den Angaben nach zu Fuß, wurde aber nach etwa zwei Kilometern Sprint festgenommen. Der 38-Jährige „war kein Unbekannter, nach dem Tschechen wurde bereits in Deutschland gefahndet“ - er soll ausgeliefert werden.