Mitten in der Nacht erschüttert eine Explosion die Ebersstraße in Schöneberg. Ein Mann wird verletzt. Die Polizei vermutet einen gezielten Angriff.

Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht, so die Staatsanwaltschaft.

Berlin - Bei der Explosion eines Sprengsatzes in oder an einem Auto in Berlin-Schöneberg ist ein 22-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Wagen wurde zerstört und brannte vollständig aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er soll trotz der heftigen Explosion nicht lebensgefährlich verletzt sein, weil er nicht im Auto saß und auch nicht direkt daneben stand.

Die Polizei geht von einem gezielten Angriff aus, daher ermittelt wegen des Verdachts des Mordversuchs eine Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA). Der 22-Jährige war demnach nicht der Besitzer des Autos, aber ein Verwandter. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht, so die Staatsanwaltschaft.

Tatort weiträumig abgesperrt

Die Explosion ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Ebersstraße. Sie war nach einem Bericht der „B.Z.“ so heftig, dass die Windschutzscheibe des Autos viele Meter weit durch die Luft geschleudert wurde. Durch die Druckwelle soll demnach auch eine Fensterscheibe einer nahegelegenen Feuerwache Risse bekommen haben. Ein Anwohner wurde zitiert, der sagte, er habe mehrere Knallgeräusche gehört.

Die Polizei sperrte danach den Tatort weiträumig ab und untersuchte ihn mit der Spurensicherung, anderen Ermittlern und Sprengstoffexperten.