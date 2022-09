Auto in Berlin-Gesundbrunnen ausgebrannt

Berlin - Ein Auto hat in der Nacht zum Dienstag in Berlin-Mitte gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, löschte die Feuerwehr den in Flammen stehenden Wagen in der Böttgerstraße nahe dem Bahnhof Gesundbrunnen. Das Auto brannte dennoch komplett aus. Dabei wurde den Angaben zufolge niemand verletzt, zwei weitere Autos wurden bei dem Brand beschädigt. Die genaue Brandursache und Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Ein Brandkommissariat ermittelt.