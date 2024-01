Celle - Zwei Menschen sind mit ihrem Auto im Hochwasser stecken geblieben und mussten gerettet werden. Ein Mann fuhr am Dienstagnachmittag über eine gesperrte Straße in Celle, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin hätten das Auto erst verlassen können, nachdem Einsatzkräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft den Wagen zurück an das Ufer geschoben hatten.

Schon mehrfach musste Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen Menschen in Niedersachsen retten, weil diese Straßensperrungen ignoriert hatten. Feuerwehren appellieren seit Tagen, Sperrungen und Warnungen wegen des Hochwassers ernst zu nehmen.