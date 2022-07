Auto gerät unter Sattelzug: Ein Mensch in Lebensgefahr

Hilter - Bei einem Unfall auf einem Rastplatz an der A33 im Landkreis Osnabrück sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein mit fünf Menschen besetztes Auto hatte in der Nacht zu Sonntag Rast gemacht, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Beim Anfahren sei der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache unter einen parkenden Sattelzug geraten.

Ein Mensch auf der Rückbank des Autos prallte dem Sprecher zufolge dabei so stark mit dem Kopf auf, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Zwei weitere Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Angaben zu Alter und Geschlecht der Verletzten gab es zunächst nicht.