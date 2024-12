Bahretal - Ein 87 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, geriet ein 45-jähriger Fahrer eines Transporters auf der S 170 nahe der Autobahnauffahrt Bahretal in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen des 87-Jährigen zusammen. Der Senior starb noch an der Unfallstelle. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt. Zur Ursache des Unfalls wird ermittelt. Die Straße blieb wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.