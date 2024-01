Salzhausen - Nach einem schweren Unfall im Landkreis Harburg ist ein 62 Jahre alter Autofahrer in einer Hamburger Klinik gestorben. Am Donnerstag sei ein 42-Jähriger mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten - und frontal mit dem Auto des älteren Mannes zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zu dem Unfall kam es etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Salzhausen, in einer Tempo-70-Zone. Im Wagen des 62-Jährigen war auch eine 56-jährige Frau, die wie der 42-Jährige schwer verletzt wurde. Alle kamen ins Krankenhaus, der 62-Jährige starb noch am gleichen Tag.