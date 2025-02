Ein Auto kommt in Fischbach in einer Kurve von der Fahrspur ab und dreht sich. Das hat schwere Folgen für den Fahrer und zwei entgegenkommende Senioren.

Auto gerät in Gegenverkehr - 34-Jähriger stirbt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 34-Jähriger in Fischbach (Landkreis Bautzen) gestorben. (Symbolbild)

Fischbach - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Fischbach (Landkreis Bautzen) ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war am Montagmorgen laut Polizei auf der Bundesstraße 6 unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Bei dem Versuch zurückzulenken, habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto drehte sich und prallte mit der Rückseite gegen das entgegenkommende Auto eines 85-Jährigen.

Der 34-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Senior und seine 82-jährige Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße war am Montag mehrere Stunden gesperrt.