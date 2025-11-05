In Bülstringen wird ein versunkenes Auto aus dem Mittellandkanal geholt. Der Wagen des Schiffsführers stürzte wegen eines defekten Krans ins Wasser.

Das Auto stürzte am Dienstagnachmittag in den Kanal, nun wird es geborgen. (Symbolbild)

Bülstringen - Im Mittellandkanal soll am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr ein Auto geborgen werden. Das teilte die Wasserschutzpolizei auf Anfrage mit. Der Wagen war demnach am Vortag beim Verladen von einem Frachtschiff ins Wasser gestürzt.

Das Auto gehöre dem Schiffsführer, daher müsse er die Bergung selbst organisieren, teilt die Wasserschutzpolizei mit. Es befinde sich außerhalb der Fahrrinne und gefährde die Schifffahrt im Mittellandkanal nicht. Der Unfall war durch einen technischen Defekt am Kran ausgelöst worden, verletzt wurde niemand.