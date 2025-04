Geeste - Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 31 nahe Geeste im Emsland mit seinem Wagen unter einen Sattelauflieger geraten und schwer verletzt worden. Der Mann sei am frühen Morgen auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs gewesen, als er auf den vorausfahrenden Sattelzug eines 49-Jährigen aufgefahren sei, teilte die Polizei mit. Mit der Motorhaube geriet der Wagen unter den Auflieger. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste befreit werden. Zwei weitere Autos überfuhren Trümmerteile. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar, die Ermittlungen laufen. Die Autobahn in Richtung Süden wurde zwischenzeitlich gesperrt.