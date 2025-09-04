In Berlin-Wedding sind bei einem Unfall Menschen verletzt worden. Unter den Opfern sollen laut einem Medienbericht auch Kinder sein.

Berlin - Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Menschengruppe gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Ein Polizeisprecher konnte zunächst nicht sagen, wie viele Menschen bei dem Unfall auf der Seestraße, Ecke Nordufer verletzt wurden. Auch Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.

Laut „Bild“-Zeitung ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr. Das Auto soll beim Abbiegen in eine Kindergruppe (7 bis 8 Jahre) gefahren sein. Nach Informationen der Zeitung wurden von 15 Kindern drei leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein.