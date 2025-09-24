Mitten in der Nacht kracht ein Auto in einen Streifenwagen – plötzlich steht das Polizeiauto auf der A1 in Flammen. Was über den Unfall im Kreis Verden bislang bekannt ist.

Ein Auto ist durch eine Absperrung auf der A1 in einen Polizeiwagen gefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt, der Streifenwagen brannte. (Symbolbild)

Oyten - Ein Mann ist auf der Autobahn 1 mit seinem Wagen in ein Polizeifahrzeug gekracht. Der 66-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall im Landkreis Verden schwer verletzt, das Polizeiauto ging in Flammen auf, wie eine Polizeisprecherin berichtete.

Der Streifenwagen stand demnach innerhalb einer Fahrbahnsperrung mit Leuchten auf der A1 zwischen Posthausen und Oyten. Über den Unfall in Fahrtrichtung Osnabrück hatte zunächst die „Kreiszeitung“ berichtet.

Die Beamten waren nicht im Wagen, sie hatten zuvor einen Auffahrunfall abgesichert. Als der 66-Jährige in der Nacht zu Mittwoch durch die Absperrung ins Polizeiauto fuhr, waren zwei von drei Fahrbahnen gesperrt, wie die Polizeisprecherin sagte. Der 66-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeiauto wurde durch die Flammen zerstört. Am Mittwochvormittag waren die Fahrbahnen wieder frei.