Theeßen - Bei einem Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn 2 ist ein Mann verletzt worden. Der 69-Jährige musste nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen aus seinem Auto geborgen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Den Angaben zufolge befuhr der 69-Jährige die A2 in Richtung Berlin in Höhe von Theeßen, als er das Stauende eines vorausgegangenen Verkehrsunfalls übersah und auf einen Sattelauflieger auffuhr. Der Fahrer des Sattelzugs wurde nicht verletzt und konnte seine Fahrt nach Reparaturen fortsetzen. Die A2 in Fahrtrichtung Berlin war kurzzeitig voll gesperrt.