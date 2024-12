Zwei Passanten werden in Zwickau von einem Auto erfasst. Einer von ihnen wird dabei schwer verletzt.

Auto erfasst zwei Fußgänger in Zwickau

Zwei Fußgänger sind bei einem Autounfall in Zwickau verletzt worden. (Symbolbild)

Zwickau - Zwei Fußgänger sind in Zwickau von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 88-jährige Fahrerin das am rechten Straßenrand laufende Paar übersehen. Der 53-jährige Mann wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag schwer, seine gleichaltrige Begleiterin leicht verletzt. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.