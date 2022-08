Auto erfasst Moped: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Großkmehlen - Zwei Jugendliche auf einem Moped sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Großkmehlen bei Ortrand (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) schwer verletzt worden. Der 16-jährige Fahrer sei am Samstag auf dem Fahrradweg gefahren und habe dann die Fahrbahn überquert, ohne auf die Vorfahrt zu achten, berichtete die Polizei am Sonntag. Dort habe ihn ein Auto erfasst. Der Autofahrer bremste zwar, konnte aber laut Polizei eine Kollision nicht mehr verhindern und das Moped stürzte um. Der 16-Jährige und sein 15 Jahre alter Sozius kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.