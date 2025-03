Theeßen - Auf der Autobahn 2 bei Theeßen hat es eine Familie aus Berlin mit drei Kindern gerade noch rechtzeitig aus ihrem Auto geschafft, bevor dieses in Flammen stand. Weil Rauch aus dem Motorraum drang, lenkte der 35 Jahre alte Fahrer den Wagen auf den Seitenstreifen, wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Hohenwarsleben mitteilte. Die Ehefrau und die Kinder im Alter von 7, 9 und 11 Jahren konnten aussteigen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum, das Feuer griff auf den Innenraum über und setzte das Fahrzeug in Vollbrand. Für die Löscharbeiten und die Bergung des Wracks musste die A2 in Richtung Berlin kurzzeitig gesperrt werden.