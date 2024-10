In der Nacht fängt ein Auto Feuer und brennt komplett aus. Noch ist völlig unklar warum.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu einem Fahrzeugbrand ausrücken (Archivbild).

Niedere Börde - Aus bislang unbekannter Ursache hat in der Nacht ein Auto im Landkreis Börde gebrannt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug in der Gemeinde Niedere Börde vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Zeugen entdeckten das Feuer am frühen Morgen und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.