Mitten in der Nacht steht ein Auto lichterloh in Flammen. Die Polizei ermittelt und schließt Brandstiftung nicht aus. Wer hat etwas gesehen?

Roßleben - Im Kyffhäuserkreis ist in der Nacht ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt auch wegen möglicher Brandstiftung, wie es hieß. Laut Polizei konnte die Feuerwehr den Brand in Roßleben löschen, doch das Auto war nicht mehr zu retten: Es brannte komplett aus.

„Durch das Feuer wurde ein unweit entfernt abgestelltes Auto ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen“, teilte die Polizei mit. „Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.“

Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Zeugen, die das Brandgeschehen Dienstagnacht auf dem Richard-Hüttig-Platz beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden.