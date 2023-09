Auto brennt in Potsdam

Potsdam/Brandenburg (Havel) - In der Nacht auf Freitag hat ein Auto in Potsdam gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Brandenburg (Havel) mitteilte. Der Wagen wurde komplett zerstört. Der Schaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Das auf einem Parkplatz abgestellte Auto hatte aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Passanten versuchten zunächst selbst zu löschen. Feuerwehrkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge.