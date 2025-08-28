Ein Überholmanöver endet tödlich: In Französisch Buchholz prallen ein Motorradfahrer und ein abbiegendes Auto zusammen.

Berlin - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist in Berlin-Pankow ein Motorradfahrer getötet worden. Der 42-Jährige wollte am Mittwochnachmittag im Stadtteil Französisch Buchholz ein Auto überholen, wie die Polizei mitteilte.

Auf der Blankenfelder Straße bog die 30-jährige Autofahrerin währenddessen nach links ab, um in eine gegenüberliegende Parklücke zu fahren. Der Motorradfahrer bremste noch, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Trotz schneller Versuche der Wiederbelebung starb der Mann an seinen Verletzungen im Krankenhaus.