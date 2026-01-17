In Großhartau vernahm ein Autofahrer einen Knall im Motorraum seines Autos. Er konnte sich und seine Tochter gerade noch in Sicherheit bringen, bevor das Auto vollständig in Flammen stand.

Ein Vater rettet sich und seine Tochter rechtzeitig aus einem brennenden Auto. (Symbolbild)

Großhartau - Auf einem Supermarktparkplatz in Großhartau (Landkreis Bautzen) ist ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer und seine zweijährige Tochter konnten sich nach Angaben der Polizei gerade noch rechtzeitig aus dem Wagen retten, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Freitagnachmittag mit dem Auto über den Parkplatz gefahren, als es plötzlich einen lauten Knall aus dem Motorraum gegeben habe. Unmittelbar danach seien Flammen im vorderen Bereich des Fahrzeugs ausgebrochen.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Sie löschten das Feuer, doch der Wagen brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Niemand wurde verletzt.