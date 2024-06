Neschwitz - Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Bautzen sind fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet ein 38-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag in Neschwitz aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort sei er mit dem Wagen einer 35-Jährigen zusammengestoßen.

Dabei erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen. Im Auto der Frau fuhren noch ein 45-jähriger Beifahrer, ein zwölfjähriger Junge und ein neun Jahre altes Mädchen mit. Alle vier wurden leicht verletzt. Im Fahrzeug des Mannes saßen noch drei Jungen im Alter von vier, sieben und neun Jahren. Laut Polizei blieben diese unverletzt.