War es ein Beziehungsstreit? Das muss noch geklärt werden. Sicher ist indes: Eine Frau ist nach dem Angriff ihres Manns auf sie in Duisburg gestorben, ihr Kind schwebt in Lebensgefahr.

Mutter stirbt nach vermutlich gezielter Auto-Attacke - Kleinkind in Lebensgefahr

Ein Auto (links hinten) steht an einem Haus, nachdem der Fahrer zuvor eine Frau und ein Kind angefahren und lebensgefährlich verletzt hatte.

Duisburg - Nach einer vermutlich gezielten Attacke mit einem Auto auf eine 19-jährige Frau und ihr einjähriges Kind in Duisburg ist die Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Montag mit.

Auto-Attacke: Mutter angefahren und getötet - Kind in Lebensgefahr

Ein 25-Jähriger hatte die Frau und das Kind bei der Tat am Sonntag mit dem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.

Bei dem Mann handele es sich um den Ehemann der Frau und den Vater des Kindes. Der 25-Jährige habe die serbische Staatsangehörigkeit, seine Frau die deutsche.

Gezielte Attacke auf Ehefrau? Zeugen halten Autofahrer fest

Erste Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass Beziehungsstreitigkeiten zu der Tat geführt haben könnten. Der Mann sei demnach nach der Auto-Attacke ausgestiegen und hätte auf die Frau eingeschlagen und eingetreten.

Zeugen hätten ihn dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Kind schwebe weiterhin in Lebensgefahr.