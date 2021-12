Australier muss 500.000 Euro zahlen – oder 8000 Jahre in Israel bleiben

Magdeburg/DUR – Der Australier Noam Huppert ist in Israel zu einer kuriosen Strafe verurteilt worden. Zahlt er seiner Ex-Frau und den gemeinsamen Kindern keinen Unterhalt, darf er das Land nicht mehr verlassen, und zwar bis zum Jahr 9999.

Wie das australische Nachrichtenportal „news.com.au“ berichtet, war der 44-Jährige 2012 nach Israel gezogen, um näher an seinen zwei Kindern zu sein, die damals ein und sechs Jahre alt waren. Kurz danach wurde er von seiner Ex-Frau auf Unterhalt verklagt. Bis die Kinder 18 sind, müsse Huppert pro Kind und Monat knapp 1500 Euro zahlen, insgesamt rund eine halbe Million Euro.

Bis er die komplette Summe gezahlt hat, darf Huppert das Land nicht mehr verlassen, er ist in Israel gefangen. Aussitzen kann er die Strafe nicht, das Gericht ordnete eine Ablauffrist der Sperre vom 31. Dezember 9999 an, also in rund 8000 Jahren.