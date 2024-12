Mitten auf der Autobahn kriecht plötzlich eine Schlange unter dem Lenkrad einer Frau in Australien hervor. Und nicht irgendeine: Die Tigerotter zählt zu den giftigsten Schlangen der Welt.

In Australien musste sich eine Frau vor einer tödlichen Giftschlange aus ihrem Auto retten. (Foto Handout)

Melbourne - Sie war gerade mit 80 Kilometern pro Stunde auf einer Autobahn unterwegs, als sie plötzlich etwas am Fuß spürte: Nahe der australischen Stadt Melbourne hat eine Frau während der Fahrt eine Tigerotter - eine der giftigsten Schlangen der Welt - in ihrem Auto entdeckt. Das Tier habe sich gerade an ihrem Bein hinauf geschlängelt, teilte die Polizei im Bundesstaat Victoria mit.

Es sei der Frau gelungen, die Schlange abzuwehren, auf dem Seitenstreifen anzuhalten und sich mit einem Sprung aus dem Auto zu retten, hieß es weiter. Als die Polizei eintraf, habe die Frau barfuß am Straßenrand gestanden und versucht, Autos anzuhalten. Sie habe unter Schock gestanden. Sanitäter hätten die Frau untersucht, um sicherzugehen, dass sie nicht gebissen worden war.

Schlange versteckte sich unter dem Lenkrad

Da es „keine Option war, dem Täter Handschellen anzulegen“, sei ein Schlangenfänger gerufen worden. Das Tier habe sich unter dem Armaturenbrett versteckt und sei während der Fahrt unter dem Lenkrad herausgekrochen, sagte dieser dem Sender ABC News. Schließlich sei es gelungen, die Tigerotter - nach Polizeiangaben die viertgiftigste Schlange der Welt - einzufangen und sie an einem anderen Ort wieder freizulassen, „weit weg von Häusern, Menschen und Haustieren“.

Es sei einer der bizarrsten Einsätze gewesen, den die Polizisten je erlebt hätten, hieß es in der Polizeimitteilung. „Kein Tag ist wie der andere bei der Victoria Police.“

In Australien leben einige der giftigsten Schlangen weltweit. Jedes Jahr werden durchschnittlich 3.000 Menschen von einer Schlange gebissen, tödliche Bisse sind selten.