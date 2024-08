Berlin - Beliebter Erholungsort, doch seit Jahren stets vom Verfall bedroht: Ein großer Teil des Gebäudekomplexes am Strandbad Wannsee in Berlin steht mittlerweile leer. Eine Ausstellung mit dem Titel „Wanna See Wannsee?“ zeigt nun Entwürfe von Architektur-Studierenden der Hochschule Darmstadt. Diese sollen zeigen, wie sich das Denkmal in Steglitz-Zehlendorf retten und weiter nutzen lassen kann.

„Ein Gebäude ist eigentlich ein alter Organismus. Wenn er keine Funktion mehr hat, dann stirbt er. Das heißt, er braucht eine neue Aufgabe. Im Moment haben wir hier einen sterbenden Organismus“, sagte Professor Carsten Gerhards von der Hochschule Darmstadt dem Rundfunk Berlin-Brandenburg zum Zustand des im Jahr 1907 eröffneten Strandbads.

Ideen haben die Studierenden zum Beispiel für das verwitterte und seit Jahren geschlossene Strandrestaurant „Lido“ entwickelt, das einst als Biergarten oder Ausflugslokal genutzt wurde. Ihre Entwürfe sind ab Samstag bis zum 15. September im Strandbad zu sehen.