Erfurt - Einen Tag vor Abschluss des 103. Katholikentags wird eine Reihe von Bundespolitikerinnen bei dem Gläubigentreff erwartet. Unter anderem ist am Samstag ein Gespräch mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) geplant. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Marc Frings, will sich am Abend (18.30 Uhr) mit ihr über von Werten geleitete Außenpolitik unterhalten. Daneben haben sich etwa auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) Bundesentwicklungsministerin und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) angekündigt und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Am Freitag waren bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) zu Gast. Scholz' Auftritt war von der Protestgruppe Letzte Generation gestört worden.

Der am Mittwoch eröffnete Katholikentag findet zum ersten Mal in Erfurt statt. Bis zum Ende am Sonntag rechnet das ZdK als Veranstalterin mit rund 20.000 Besucherinnen und Besucher. Der Katholikentag gilt als großes Treffen der katholischen Laien in Deutschland. In verschiedenen Formaten werden nicht Kirchen-, sondern auch Gesellschaftsthemen diskutiert. Rund 21 Millionen Katholiken leben laut Deutscher Bischofskonferenz in Deutschland, sie machen damit etwa 25 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. In Erfurt und in Ostdeutschland insgesamt ist ihr Bevölkerungsanteil allerdings deutlich kleiner.