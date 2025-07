Vom Zoo in die Wildnis: Ein Artenschutzprojekt des Leipziger Zoos und Partnern hilft den vom Aussterben bedrohten Feldhamstern. Die Zucht und Auswilderung laufen erfolgreich.

Leipzig - Zwei Monate nach ihrer Auswilderung haben Feldhamster in Nordsachsen den ersten Nachwuchs bekommen. Auf Wildkameras seien erste Jungtiere gesichtet worden, teilte der Zoo Leipzig mit. Er züchtet in einem Artenschutzprojekt gemeinsam mit Partnern die kleinen Nagetiere heran und wildert sie auf ausgewählten Äckern in Nordsachsen aus.

Im Mai startete das von der Europäischen Union geförderte Artenschutzprojekt „LIFE4HamsterSaxony“ in das zweite Auswilderungsjahr. Insgesamt wurden 179 Feldhamster auf zwei Äckern in Nordsachsen angesiedelt.

Insgesamt 15 gesunde Jungtiere

Zuvor werden die Nagetiere in einer Zuchtstation im Zoo aufgezogen und Gesundheitschecks durchgeführt. Projektmanager Thomas Liebenstein, der das Feldhamster-Schutzprojekt maßgeblich betreut, freut sich zudem über neue Nachkommen im Zoo: „Bislang haben wir neun Würfe, zwei davon konnten wir bereits in Augenschein nehmen mit insgesamt 15 gesunden Jungtieren.“

Das Hamster-Projekt hat eine sechsjährige Laufzeit und wird mit 12,2 Millionen Euro unterstützt. 75 Prozent davon trägt die Europäische Union. Den Rest teilen sich das Land Sachsen, der Zoo Leipzig und der Landkreis Nordsachsen.