Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr. Die Streiks sorgen in Jena und Erfurt für Ausfälle – am Samstag gibt es keinen Notfahrplan mit Bussen.

In Jena kam es wegen des Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr zu Ausfällen. (Archivbild)

Jena/Erfurt - Der Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr führt in Thüringen weiter zu Ausfällen und Einschränkungen. Voraussichtlich bis Sonntagmorgen werde kein regulärer Bus- und Straßenbahnbetrieb möglich sein, teilten die Stadtwerke Jena mit. Anders als am Freitag, als Verdi auch schon zu Warnstreiks aufgerufen hatte, sei am Samstag kein Notverkehr mit Bussen möglich, hieß es.

Im Saale-Holzland-Kreis könne am Samstag voraussichtlich das reguläre Fahrplanangebot gewährleistet werden, hieß es in der Mitteilung. Einzelne Fahrtausfälle und Verspätungen seien aber weiterhin möglich. Außerdem könne es wegen Verzögerungen im Betriebsablauf auch am Sonntag nach Ende des Warnstreiks noch Ausfälle und Verspätungen geben.

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen

Auch in Thüringens Landeshauptstadt hatte der Warnstreik Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die Erfurter Verkehrsbetriebe wiesen auf ihrer Internetseite darauf hin, dass der Warnstreik bis Sonntagmorgen andauere und bis dahin keine Busse und Stadtbahnen verkehrten.

Bei den Tarifverhandlungen, die in allen 16 Bundesländern größtenteils mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden geführt werden, fordert die Gewerkschaft Verdi insbesondere deutlich bessere Arbeitsbedingungen – etwa durch kürzere Wochenarbeitszeit und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende.