Hude - Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden im Landkreis Oldenburg ist ein Tier eingeschläfert worden. Ein 60 Jahre alter Mann war bereits am vergangenen Sonntag mit seinem Mopsmischling unterwegs und verlor sein Tier in einer Kurve aus den Augen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als er das Tier wiederfand, hatte ein größerer Hund sich in dem kleineren verbissen. Die Hundehalter konnten den Kampf der beiden Tiere beenden. Der 60-Jährige fuhr mit seinem verletzten Mopsmischling in eine Tierklinik. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Hund eingeschläfert werden musste.