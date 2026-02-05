Wer zur Berufsfeuerwehr will, muss eine abgeschlossene Ausbildung haben. Jedenfalls meistens. In Magdeburg führt der Weg jetzt direkt aus der Schule zur Berufsfeuerwehr.

Magdeburg - Per dualer Ausbildung können Schülerinnen und Schüler in Zukunft nach ihrem Abschluss direkt bei der Berufsfeuerwehr in Magdeburg starten. Das sei ein landesweit einzigartiges Projekt, erklärten Magdeburgs Oberbürgermeisterin, Simone Borris (parteilos), und der Geschäftsführer des Bildungsträgers SBH Nord-Ost, Wilfried Göbel. Demnach kann ab 1. Oktober mit der neuen Ausbildung begonnen werden. Es seien zehn Ausbildungsplätze vorgesehen.

So will die Feuerwehr besser Nachwuchs finden, hieß es. Die Ausbildung werde insgesamt drei Jahre dauern und sei eine Kombination aus 18 Monaten handwerklich-technischer Grundqualifizierung und gleich langem feuerwehrtechnischem Vorbereitungsdienst. Innerhalb der Ausbildung sollen die angehenden Feuerwehrleute auch ihren Führerschein machen.

Für das Projekt hatte das Innenministerium unter anderem die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der Feuerwehr geändert. Bislang war eine Ausbildung als Brandmeister-Anwärter nur mit einer vorher abgeschlossenen Berufsausbildung möglich. Für die duale Ausbildung können sich junge Menschen bewerben, die zum Einstellungstermin mindestens einen Realschulabschluss haben. Bis zum 1. April 2028 müssen sie 18 Jahre alt sein. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2026. Teil des Auswahlverfahrens ist ein Sporttest.