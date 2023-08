Bremen - Zum Beginn des neuen Kita-Jahres hat die Bremer Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) von „riesigen Herausforderungen“ gesprochen. In der Stadt Bremen habe die Zahl der Kinder im Kita-Alter in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 25 Prozent zugenommen, sagte Aulepp am Mittwoch im Bremer Rathaus. Die Zunahme liege wesentlich an Zuwanderung und konzentriere sich auf Stadtteile, die über eine vergleichsweise schlechte Versorgung verfügten, sagte die Senatorin. Die Bevölkerung der Stadt sei in dem Zeitraum nur um mehr als drei Prozent gestiegen.

Zu Bremerhaven äußerte sich Aulepp nicht. Der Senatorin zufolge sind 1330 Kinder in der Stadt Bremen bei der Betreuung gegenwärtig unversorgt. Darunter sind rund 790 Krippen-Kinder, also Kinder unter drei Jahren, und rund 540 Kinder im Elementarbereich, die älter als drei sind. Die Zahlen seien nicht wesentlich besser als im Vorjahr, aber auch nicht wesentlich schlechter, sagte Aulepp. Aulepp zufolge fehlen schätzungsweise 5000 Kitaplätze in Bremen, wenn auch Kinder berücksichtigt werden, die nicht für einen Platz angemeldet worden seien. Auch fehle Personal, sagte sie.