Freital - Das frühere Festival „Sandstein und Musik“ im oberen Elbtal erlebt unter anderem Namen eine Neuauflage. Das spartenübergreifende Musenfest „Elblandia“ hat am kommenden Freitag in den Ballsälen Coßmannsdorf in Freital Premiere - mit einem Liederabend von Christoph Prégardien (Tenor) und seinem Klavierpartner Eric Schneider, teilte der Veranstalter mit.

Am Tag darauf spielt am selben Ort ein Quintett aus Mitgliedern der Elbland Philharmonie Sachsen und der Staatskapelle Dresden unter anderem Franz Schuberts „Forellenquintett“. Das eigentliche Eröffnungskonzert findet am Samstag aber in der Börse Coswig statt - mit dem Landesjugendorchester Sachsen unter Leitung von Tobias Engeli. Der Cellist Jan Vogler hat am Sonntag einen Auftritt in der Dorfkirche Lohmen und spielt drei der Bach-Cellosuiten.

Weitere Festivalphasen im Mai, September, Oktober und Dezember

Im Mai, September, Oktober und Dezember folgen weitere Festivalphasen. An Wochenenden soll es drei bis vier Veranstaltungen geben. Spielstätten sind unter anderem der Barockgarten Großsedlitz, Schloss Weesenstein, die Kirchen Dohna, Lauenstein und Pirna sowie das Theater Meißen. Zudem soll das Publikum an bislang weniger bekannte Orte gelockt werden, darunter die Heymannbaude Kleinhennersdorf und das WohnKulturGut Gostewitz.

Die Konzentration auf die Wochenenden hat einen Zweck. Auf diese Weise sollen Menschen von auswärts animiert werden, für ein Wochenende in die Region zu kommen und mehrere Veranstaltungen zu besuchen. „Elblandia“ firmierte früher unter dem Titel „Sandstein & Musik“. Da der gleichnamige Verein Ende 2024 als Gesellschafter ausschied und den Festivalnamen nicht länger zur Verfügung stellte, musste ein neuer Name er.

„Elblandia“ als spartenübergreifendes Festival geplant

Bei dem Kunstwort „Elblandia“ stand ein Orchesterwerk von Jean Sibelius Pate: „Finlandia“. Allerdings möchte „Elblandia“ kein reines Klassikfestival sein und ebenso Jazz, Theater, Tanz, Lesungen und Film offerieren. „Vielfalt ist Programm, Altersgrenzen ziehen wir nicht“, erklärte der Veranstalter, die FestivalKultur Sächsische Schweiz FEKUSS gGmbH. Sie richtet auch die Internationalen Schostakowitsch-Tage in Gohrisch Ende Juni aus.