Erfurt/Wasungen - In Thüringen haben wieder die Narren das Zepter übernommen. Pünktlich um 11.11 Uhr starteten die Karnevalisten in die neue Saison und stürmten vielerorts die Rathäuser. In Apolda, Bad Salzungen, Suhl, Waltershausen und anderen Orten sorgten Böllerschüsse, Büttenreden, Schunkelmusik und Tanzgarden trotz grauen Wetters für Frohsinn und närrische Stimmung. In der Landeshauptstadt Erfurt wurden vor dem Rathaus wieder die Narren geweckt.

In der Südthüringer Faschingshochburg Wasungen versammelten sich die Karnevalisten traditionell an der Narrenburg. Mit Freibier und der Narrentaufe wurde dort der Auftakt für die 489. Wasunger Karnevalssaison gefeiert. Sie steht dieses Mal unter dem Motto „Ob jong ob alt, mie könne's halt“.

Im Landesverband Thüringer Karnevalvereine sind nach dessen Angaben derzeit 333 örtliche Vereine mit annähernd 30.000 Mitgliedern organisiert. Jährlich stellen sie in der Faschingssaison rund 1.000 Veranstaltungen auf die Beine, darunter um die 100 kleine und größere Umzüge.