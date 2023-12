Eisenach - Aufstiegstrainer Misha Kaufmann hat vorzeitig seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach verlängert. Wie am Freitag vor dem Spiel gegen den SC DHfK Leipzig verkündet wurde, bleibt Kaufmann, bis Sommer 2027 in der Wartburgstadt. Der 39 Jahre alte Schweizer hatte im Oktober 2021 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterzeichnet. „inSüdthüringen.de“ berichtete am Freitagabend zuerst darüber. Neben dem Vertrag des Cheftrainers wurden auch die Verträge vom sportlichen Leiter Maik Nowak und Manager René Witte langfristig verlängert.