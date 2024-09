Energie Cottbus stieg in der vergangenen Saison direkt in die 3. Liga auf.

Frankfurt/Main/Berlin - Bei den Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga am Ende der Saison hat der Meister der Regionalliga Nordost das Heimrecht im Hinspiel zugelost bekommen. Wie der DFB mitteilte, findet das Rückspiel dann beim Meister der Regionalliga Nord statt. Die genauen Termine der Aufstiegsspiele müssen noch vom DFB-Präsidium festgelegt werden.

Die Regionalliga ist in fünf Staffeln eingeteilt, aus denen lediglich vier Regionalliga-Meister aufsteigen können. Die Meister der Regionalligen West und Südwest steigen stets automatisch auf. Ein Meister der Regionalligen Bayern, Nord und Nordost steigt in einer wechselnden Rotation direkt auf, der letzte Platz wird in den Aufstiegsspielen ermittelt.

In dieser Spielzeit hat der Meister der Regionalliga Bayern das direkte Mandat zum Aufstieg, in der abgelaufenen Saison konnte Energie Cottbus direkt in die 3. Liga zurückkehren. In der kommenden Spielzeit wird dann der Nord-Meister in die höhere Klasse aufsteigen.