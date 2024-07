Trotz Aufklärungskampagnen fallen immer wieder ältere Menschen auf die Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ herein. Nun hat ein couragierter Taxifahrer eine Seniorin vor Schlimmerem bewahrt.

Ein Taxifahrer hat in Osnabrück eine Seniorin vor einem Betrug bewahrt. (Symbolbild)

Osnabrück - Ein Taxifahrer hat in Osnabrück eine Seniorin vor einem Betrug bewahrt und so den Verlust von Tausenden Euro verhindert. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 80 Jahre alte Seniorin zuvor einen Anruf von einem falschen Polizisten erhalten. Der Betrüger behauptete, die Tochter der Frau hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis komme, müsse eine hohe fünfstellige Summe Bargeld gezahlt werden. „Unter Schock stieg die Seniorin in ein Taxi und fuhr nach Osnabrück“, teilte die Polizei weiter mit. Dort hob sie die geforderte Summe ab und stieg zurück ins Taxi.

Dem Betrug kam allerdings der aufmerksame Taxifahrer auf die Schliche. Er habe die Situation verdächtig empfunden, nicht lange überlegt und die Polizei alarmiert, teilten die Beamten mit. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Alarmierte Polizisten befragten die 80-Jährige. Es stellte sich heraus, dass ihre Tochter keinen Verkehrsunfall hatte. „Noch auf der Polizeiwache nahmen sich Mutter und Tochter in die Arme“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Beamten dankten dem Taxifahrer für seinen couragierten Einsatz. Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.