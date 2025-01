Alba Berlin bleibt in der Euroleague der Punktelieferant. Auch eine Leistungssteigerung in Durchgang zwei reicht gegen Monaco nicht aus. So gibt es die sechste Euroleague-Pleite in Serie.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague die nächste Niederlage kassiert. Die Berliner unterlagen am Donnerstagabend daheim vor 6858 Zuschauern dem Tabellenführer AS Monaco mit 90:105 (35:55). Der Bundesligist bleibt damit abgeschlagen Schlusslicht der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell und Matt Thomas mit je 17 Punkten.

Bei Alba bekam Kapitän Martin Hermannsson wegen Achillessehnenproblemen eine Pause. Aber zumindest in den ersten Minuten konnten die Gastgeber noch gut mithalten, lagen aber beim 8:7 das letzte Mal in dieser Partie in Führung. Trafen sie zu Beginn noch ihre Würfe, wurden anschließend zu viele liegen gelassen.

Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel

Und das bestrafte das Starensemble von Monaco prompt. Viel zu einfach und viel zu offen kamen sie zu ihren Abschlüssen. Immer wieder klafften große Lücken in der Berliner Defensive. Dazu kam eine eklatante Rebound-Unterlegenheit. Und so lag Alba schon zur Halbzeit mit 20 Punkten hinten.

Die Berliner kamen dann aber mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Kabine. Sie verteidigten nun intensiver und plötzlich ließ auch Monaco Würfe liegen. Alba robbte sich so Punkt für Punkt wieder heran, war dreieinhalb Minuten vor Ende wieder auf sechs Zähler dran (86:92). Doch mehr gelang am Ende gegen routinierte Monegassen nicht mehr und es wurde wieder deutlicher.