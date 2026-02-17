Nach zuletzt sechs Bundesliga-Siegen in Serie verliert Alba überraschend gegen Hamburg. Über weite Strecken ist Alba chancenlos, das Aufbäumen kommt zu spät.

Berlin - Alba Berlin hat die Generalprobe vor dem Final Four im Pokal am nächsten Wochenende in München verpatzt. Die Berliner unterlagen am Dienstagabend daheim vor 8488 Zuschauern überraschend gegen den Tabellen-16. Veolia Towers Hamburg mit 87:93 (31:45). Trotz der Pleite bleibt Alba aber Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Sam Griesel mit 22 und Justin Bean mit 12 Punkten.

Trainer Pedro Calles konnte im Gegensatz zum Bamberg-Spiel am Sonntag wieder auf Malte Delow und Moses Wood zurückgreifen. Dafür fehlten aber erneut mit Martin Hermannsson, Jack Kayil und Bennet Hundt alle drei etatmäßigen Point Guards. Und gegen Hamburg konnte Alba dies zunächst nicht kompensieren. Sie hatten große Probleme im Aufbauspiel und leisteten sich jede Menge Ballverluste.

Berliner Aufholjagd kommt zu spät

So liefen die Berliner schnell einem Rückstand hinterher, der minütlich anwuchs. Hamburg wirkte frischer, Alba schien häufig einen Schritt zu spät. Und die Rebounds landeten meist in den Händen der Gäste, die zudem immer wieder viel zu einfach zum Korb ziehen konnten. Aber auch offensiv gab es bei Alba keine Besserung, die Fehlwurfquote blieb enorm hoch.

Mitte des dritten Viertels war der Rückstand auf stolze 65 Punkte angewachsen (39:65). Die Partie schien frühzeitig entschieden, doch im letzten Viertel kam Alba zurück und kämpfte sich wieder heran. Allerdings kamen sie nicht mehr näher als fünf Punkte heran und Hamburg rettete den Vorsprung ins Ziel.