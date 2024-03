Dresden - In Dresden sind am Freitagabend bei einem Auffahrunfall sechs Menschen leicht verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer habe zu spät abgebremst und sei dadurch in ein vor ihm haltendes Auto gefahren, teilte die Polizei Dresden am Samstagmorgen mit. Durch das Auffahren wurde das haltende Auto in zwei davor haltende Autos geschoben. Der 18-Jährige, seine Beifahrerin, sowie vier weitere Menschen wurden leicht verletzt.