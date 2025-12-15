Ein Kleintransporter kracht auf der A11 bei Joachimsthal in einen Sattelzug. Ein Drogentest des Fahrers fällt positiv aus.

Joachimsthal - Ein Kleintransporter ist bei Joachimsthal (Landkreis Barnim) einem Sattelzug aufgefahren, wobei drei Personen verletzt wurden. Laut Polizei war ein Mann mit dem Kleintransporter auf der A11 in Richtung Berlin unterwegs, als er aus bisher unerklärter Ursache dem Sattelzug auffuhr. Jedoch fiel ein Drogenschnelltest des 29-jährigen Fahrers bei der Unfallaufnahme positiv aus.

Der 29-jährige Fahrer und die 22-jährige Mitfahrerin wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt, der 36-jährige Mitfahrer schwer. Im Sattelzug kam niemand zu Schaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 12.000 Euro.