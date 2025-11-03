In der Region Hannover kommt es auf der Autobahn zu einem Auffahrunfall. Um die Verletzten zu behandeln, macht sich eine Vielzahl von Rettungswägen auf den Weg zur Unfallstelle.

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 sind sechs Menschen verletzt worden. (Symbolbild)

Hannover - Bei einem Autounfall auf der A7 in der Region Hannover sind sechs Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Mensch wurde schwer verletzt, fünf weitere erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge kam es am späten Sonntagabend auf der Autobahn zwischen den Autobahnkreuzen Hannover/Kirchhorst und Hannover-Ost in Richtung Kassel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Ein 44-Jähriger fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Auto auf, in dem eine 29-jährige Fahrerin, ihr 30-jähriger Beifahrer sowie drei Kinder im Alter zwischen einem und elf Jahren saßen.

44-Jähriger wird schwer verletzt, die drei Kinder leicht

Der 44-Jährige wurde schwer verletzt. Die fünf Insassen des anderen Autos kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Um die Verletzten zu behandeln und um die beschädigten Autos abzuschleppen, sei eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort gewesen, darunter sechs Rettungswägen.

Wegen der hohen Zahl von Einsatzfahrzeugen wurde die Richtungsfahrbahn Kassel für etwa eine Stunde teilweise gesperrt. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang.