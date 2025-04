In der kommenden Woche wird sich das Gothaer Stadtbild schrittweise in eine Festkulisse verwandeln. Auch die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen werden dabei sichtbar werden.

Gotha - Sieben Tage vor Beginn des Thüringentags in Gotha starten die Aufbauarbeiten für die Großveranstaltung. Rund 100 Helfer errichten dabei unter anderem 300 Absperrgitter, 600 Meter Bauzaun und 100 Pagodenzelte, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Rund 600 Hektoliter eines eigens gebrauten „Festjahrespils 1250“ sollen in Gotha verkauft werden. Die Stadt erwartet bei der dreitägigen Veranstaltung am ersten Maiwochenende nach eigenem Bekunden rund 250.000 Gäste.

Mobile Sperren und mehr Einsatzkräfte im Stadtgebiet

Zuletzt hatte Gotha den Thüringentag 2011 ausgerichtet. Das Sicherheitskonzept musste im Vergleich dazu komplett neu gedacht werden, sagte Andreas Ritter, Leiter des städtischen Brandschutzamtes. „Wir haben bei der Veranstaltungsflächenabsicherung alles berücksichtigt, wo man heute leider draufgucken muss“, so Ritter. Demnach werden sich im Verlauf der kommenden Woche auch die mobilen Fahrzeugsperren im Stadtbild zeigen, die besonders sensible Bereiche der Großveranstaltung schützen sollen. Bei der Beschaffung solcher „zertifizierter Sperrmittel“ kooperiere Gotha mit den Städten Eisenach und Erfurt.

Auch die Anzahl der Rettungskräfte und Einsatzkräfte sei erhöht worden. Es gebe demnach Bereitschaftsräume für Einheiten der Feuerwehren. Zusätzliche Rettungskräfte aus dem Thüringer Wartburgkreis seien dauerhaft im Stadtgebiet untergebracht. „Wir wollen bei etwaigen Ereignissen sofort schlagkräftig vor Ort sein“, so Ritter.