Auf einem verlassenen Grundstück findet ein Mann ein menschliches Skelett. Die Umstände des Todes sind für die Polizei noch völlig unbekannt.

Bernau bei Berlin - Am Montagnachmittag hat ein Mann auf einem verlassenen Grundstück in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) ein Skelett gefunden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann menschliche Überreste auf einem Grundstück in der Rüdnitzer Straße entdeckt. Die Polizei bestätigte demnach vor Ort, dass es sich dabei um ein Skelett handelte.

Mittlerweile hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen, hieß es von einem Polizeisprecher. Das Skelett werde demnach nun der Gerichtsmedizin übergeben, um die Identifikation der Person zu ermöglichen. Zu den Umständen des Todes und der Identität des Menschen konnte die Polizei bisher nichts sagen.