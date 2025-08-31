Zum Wochenstart können sich die Berliner und Brandenburger auf Temperaturen von fast 30 Grad freuen. Eine Abkühlung in Form von Regen wird aber bereits für den Dienstag erwartet.

Potsdam/Berlin - Die neue Woche beginnt für die Berliner und Brandenburger sonnig und warm, jedoch ist bald mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Während am Sonntag 26 bis 28 Grad erreicht werden, erwarten die Meteorologen für Montag bis zu 29 Grad. Es bleibt zunächst trocken. Zum Abend sollen jedoch Wolken aufziehen, mit etwas Regen zwischen Prignitz und Fläming.

Die Nacht zum Dienstag bleibt bewölkt - die Temperaturen sinken auf bis zu 13 Grad. Im Tagesverlauf soll stärkerer Regen fallen, bei dichter Bewölkung und örtlich auch mit Gewitter. Maximal 23 Grad werden dann erreicht. Die Nacht zum Mittwoch soll nebelig verlaufen, tagsüber bleibt es dann wieder trocken bei bis zu 25 Grad.