Metallkugel im Fenster, unklare Waffe: Was steckt hinter den wiederholten Attacken auf ein Wohnhaus? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

Die Polizei steht vor einem Rätsel, warum es Unbekannte wiederholt auf das Wohnhaus im Kreis Diepholz abgesehen haben. (Symbolbild)

Sulingen - Unbekannte haben auf ein Wohnhaus in Sulingen (Landkreis Diepholz) geschossen. „Die Hausbewohner blieben unverletzt“, teilte die Polizei mit. Die ein Zentimeter große Metallkugel durchschlug am Montagabend den Rollladen und die äußere Scheibe des Küchenfensters. Die Polizei stellte die Kugel sicher. Aus welcher Waffe der Schuss abgegeben wurde, ist unklar.

In der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle gegeben, berichtete ein Sprecher der Polizei. Ein- oder zweimal sei schon der Rollladen des Hauses im Stadtteil Klein Lessen beschädigt worden, damals fanden die Ermittler jedoch keine Kugel. Die Beamten ermitteln nun, welche Hintergründe die wiederholten Angriffe haben.