Welche Rolle Naturgeräusche spielen, wie laut es in einer Bibliothek, neben einer Klimaanlage oder in Wüsten wird und wie sich schalltote Kammern mit einem negativen Dezibelwert für den Menschen anfühlen.

Auch an Orten wie hier den Kelso-Dünen in der Mojave-Wüste sind Geräusche zu vernehmen – etwa durch Wind.

Halle/MZ - „Guovssahasat“ heißt das Nordlicht bei den Samen, hoch oben im Norden Skandinaviens. Sie nennen es „das Licht, das man hören kann“. Was lange als Mythos abgetan wurde, konnten Wissenschaftler um Unto Laine von der Aalto-Universität in Finnland mittels Audioaufnahmen Anfang des Jahrtausends tatsächlich nachweisen.