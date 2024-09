Die Frist verpasst und keinen Studienplatz? In diesen Studiengängen in Berlin sind noch Plätze frei.

Berlin - Gute Nachrichten für diejenigen, die die Bewerbung um einen Studienplatz verschwitzt haben: An Berliner Hochschulen sind teilweise noch Plätze für das Wintersemester 2024/25 frei. Interessenten sollten allerdings nicht lange warten - über viele zulassungsbeschränkte Plätze wird per Losverfahren entschieden, häufig ist die Frist für die Bewerbung schon der 30. September, wie aus der Studienplatzbörse des Hochschulkompasses hervorgeht.

Dort informieren Hochschulen auch über noch freie Studienplätze ohne Zulassungsbeschränkung. Die Universitäten und anderen Hochschulen tragen auf dem Portal die Plätze ein, die nicht im regulären Vergabeverfahren besetzt wurden. Bis zum Ende der angegebenen Frist können Interessierte sich bewerben.

Altertumswissenschaften oder Bachelor in Museologie

An der Freien Universität (FU Berlin) ist zum Beispiel noch eine Bewerbung im Losverfahren für Altertumswissenschaften, Chemie, Mathematik, Japanstudien oder Grundschulpädagogik möglich.

Die Bewerbungsfrist für den Bachelor in Museologie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) wurde bis zum 30. September verlängert. Auch für Angewandte Informatik oder Cyber Security and Business kann man sich dort noch bewerben. Die Frist für das Losverfahren ist ebenfalls jeweils am 30. September.

An der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) kann man sich noch für das Losverfahren für einen Platz in Europäischer Ethnologie oder Global Change Geography bewerben. Auch im Master Wirtschaftsinformatik an der HU oder im Master Regenerative Energie an der HTW sind noch Plätze frei.

180 Studiengänge in Berlin mit freien Plätzen

Wer sich für Psychologie interessiert, kann sich bis zum 1. Oktober an der IB Hochschule für Gesundheit und Soziales für den kostenpflichtigen Studiengang anmelden. Die gleiche Frist gilt für einen Master in Biomedizinischer Technik an der Technischen Hochschule (TU Berlin). Etwas mehr Zeit haben angehende Pflegekräfte. Die Frist für das Auswahlverfahren für einen Bachelor of Nursing an der Evangelischen Hochschule Berlin endet am 15. Oktober, ebenso wie für den kostenpflichtigen Master in Digitalem Journalismus an der MU Media University of Applied Sciences.

Insgesamt listet die Studienplatzbörse 180 grundständige und weiterführende Studiengänge in Berlin mit freien Plätzen auf.